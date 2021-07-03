Собянин: первые 100 организаций, где 60% работников завершат вакцинацию, получат гранты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 предприятий и ИП, которые выполнят требование о завершении вакцинации от коронавируса 60% работников, получат гранты. Об этом он написал в своем блоге.



«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей», — написал мэр.