Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в Москве превысило 2 млн. 700 тыс. человек

Ежедневно прививаются 60-70 тыс. жителей столицы. Такие данные в своем блоге привел мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал, что москвичи, сдавшие отрицательный тест на коронавирус, в ближайшие дни начнут получать смс со ссылкой на оформленный цифровой код. Он позволит им посещать рестораны и кафе без ограничений. По словам Собянина, заведения общепита, которые приняли решение работать в «бесковидном» режиме и соблюдают все требования по входу посетителей, получат гранты на полную оплату коммунальных услуг по итогам третьего квартала.