Кибератака парализовала работу одной из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции

Около 800 супермаркетов по всей Швеции приостановили работу из-за хакеров – в магазинах не работают кассы. В компании Coop Sweden заявили, что атаке подвергся один из субподрядчиков. Там пообещали сделать все возможное, чтобы магазины вновь могли открыться. Известно, что взлом зафиксировали еще накануне, но до сих пор восстановить работу кассовой системы не удалось. В Coop Sweden не стали раскрывать название подрядчика, чьи системы были атакованы, и не пояснила, что именно привело к сбою. На долю этой сети приходится около 20% рынка.

СМИ отмечают, что этот взлом произошел на фоне волны хакерских атак по всему миру, в первую очередь в США. Хакеры чаще всего используют вирусы-вымогатели, которые шифруют информацию, вынуждая компании платить за восстановление доступа.

Американские СМИ напоминают, что за последние недели атакам подверглись, крупнейший трубопровод в США, госучреждения и крупные компании. Эта тема обсуждалась на встрече американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным