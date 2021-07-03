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17:06, 03 июля 2021

Администрация СПбГУ не продлила контракт с преподавателем из-за задержания во время январского митинга

Заведующая кафедрой семитологии и гебраистики СПбГУ Софья Ямпольская сообщила, что ректорат отказался продлить её трудовой договор, несмотря на усилия, которые руководство Восточного факультета приложило, чтобы отстоять преподавателя. На странице в соцсети Фейсбук Ямпольская рассказала, что причина такого решения в том, что в январе во время протестной акции в поддержку политика Алексея Навального преподавателя в центре Петербурга задержал ОМОН. Ей назначили штраф за нарушение санитарных норм, который выписывали многим участникам протеста. Ранее студентов СПбГУ, которые на акциях попали в отделения полиции, вызывали на заседания этической комиссии, где им угрожали дисциплинарной ответственностью за нарушение устава ВУЗа.

На январских акциях протеста в Петербурге силовики задержали рекордное количество горожан. В полиции оказались почти две тысячи человек.


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