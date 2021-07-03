Погибшей при падении автомашины с фуникулера в КБР оказалась известная журналистка из Ставрополья Наталья Мхоян

Как сообщает региональное управление МЧС, ее автомобиль сорвался с грузового подъемника, в результате чего девушка скончалась на месте. По предварительным данным, Наталья Мхоян не дождалась полной остановки платформы и проехала вперед. В результате машина упала прямо в яму под фуникулером. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Наталья Мхоян выступала с многочисленными острыми репортажами на местных телеканалах.

