Зона публичного просмотра матчей в Санкт Петербурге на Дворцовой площади, будет работать до окончания ЧЕ по футболу

Об этом сообщил ТАСС заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский. По его словам, на Дворцовой площади болельщиков ждут в дни матчей по 11 июля, заполняемость зоны ограничена 3 тыс. человек. Накануне Государственный Эрмитаж выразил недовольство размещением фан-зоны на Дворцовой площади, что по мнению музея, не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу.
2021-07-03T16:38:02+03:00
2021-07-03T16:38:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:38, 03 июля 2021
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