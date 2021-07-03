Зона публичного просмотра матчей в Санкт Петербурге на Дворцовой площади, будет работать до окончания ЧЕ по футболу

Об этом сообщил ТАСС заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский. По его словам, на Дворцовой площади болельщиков ждут в дни матчей по 11 июля, заполняемость зоны ограничена 3 тыс. человек. Накануне Государственный Эрмитаж выразил недовольство размещением фан-зоны на Дворцовой площади, что по мнению музея, не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу.