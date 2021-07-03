Толпа мужчин с копьями в традиционных одеждах зулусов собралась у поместья бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы

Толпа мужчин с копьями и луками в традиционных одеждах зулусов собралась сегодня у поместья бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Он, по решению КС, должен до конца воскресенья сдаться полиции для отбывания 15 месяцев лишения свободы за неуважение к суду. В противном случае 79-летнего Зуму арестуют и посадят в тюрьму. Как сообщают местные телеканалы, собравшиеся намерены защитить Зуму от ареста. Большая часть людей собравшихся у поместья Зумы — воины подразделений королевского дома зулусов, который официально заявил, что не имеет к происходящему отношения. 19 июля в ЮАР начнется судебный процесс по обвинению Зумы в коррупции.