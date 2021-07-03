Дональд Туск избран зампредом польской оппозиционной партии «Гражданская платформа»

Экс-глава Евросовета, бывший польский премьер Дональд Туск избран зампредом оппозиционной партии страны «Гражданская платформа». При этом он будет исполнять обязанности председателя. Как передает Associated Press, сам Туск считает, что правление консервативной партии «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского привело Польшу к «полной изоляции» на международной арене. Туск также заверил однопартийцев, что «на 100% вернулся в политику».