Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке

В заявлении компании говорится, что злоумышленники получили доступ к кассам и Coop Sweden вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах. Местные СМИ отмечают, что атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.
2021-07-03T16:33:28+03:00
2021-07-03T16:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 03 июля 2021
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