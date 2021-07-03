Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке

В заявлении компании говорится, что злоумышленники получили доступ к кассам и Coop Sweden вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах. Местные СМИ отмечают, что атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.