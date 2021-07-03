Григорий Явлинский впервые отказался от участия в выборах в Госдуму

При этом председатель федерального политкомитета «Яблока» примет участие в избирательной кампании. На своем съезде «Яблоко» сегодня представило списки кандидатов — в федеральную часть вошел только председатель партии Николай Рыбаков. По словам Явлинского, лидеры региональных групп кандидатов — в основном, молодые люди, средний возраст которых меньше 40. Ожидается, что к полуночи съезд «Яблока» тайным голосованием утвердит списки кандидатов.