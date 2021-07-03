МВД России напомнило иностранным болельщикам, что они должны покинуть страну до 12 июля

Если у них нет оснований, чтобы остаться дальше. Как добавили в ведомстве, на иностранцев, которые приезжали по паспорту болельщика в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу, не распространяется указ, который продлевает мораторий на выдворение из России иностранцев без разрешительных документов.
2021-07-03T16:04:16+03:00
2021-07-03T16:04:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:04, 03 июля 2021
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