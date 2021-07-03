МВД России напомнило иностранным болельщикам, что они должны покинуть страну до 12 июля

Если у них нет оснований, чтобы остаться дальше. Как добавили в ведомстве, на иностранцев, которые приезжали по паспорту болельщика в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу, не распространяется указ, который продлевает мораторий на выдворение из России иностранцев без разрешительных документов.