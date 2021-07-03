Многие россияне сталкиваются с проблемами при получении электронных кодов, подтверждающих их ковидный статус

В Москве и ряде субъектов Федерации действуют разнообразные ограничения для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Впрочем, как выяснило издание Инсайдер даже те, кто уже сделал прививку или переболел, а также обладатели отрицательных ПЦР-тестов, далеко не всегда могут получить требуемые коды, без, которых, в частности, нельзя попасть в заведения общепита. На порталах Госуслуги или Мос.ру коды не генерируются по техническим и другим причинам. Иногда врачи не успевают вносить данные о переболевших в общую систему ЕМИАС, подчас она сама не справляется с огромным массивом информации. Горячие линии перегружены, а операторы часто не могут ответить на вопросы граждан. Кроме того, иностранцы, сделавшие прививки другими вакцинами тоже не в состоянии получить код.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по состоянию на 25 июня QR-коды были доступны 11 миллионам россиян.