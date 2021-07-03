Хакеры парализовали работу крупной сети супермаркетов в Швеции

Компания Coop была вынуждена приостановить работу примерно 800 магазинов. В ее руководстве объяснили, что атаке подвергся один из субподрядчиков, однако из-за этого не работают кассы в магазинах. Сама атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей. В частности, пострадала американская компания Kaseya. Как передает агентство Bloomberg, к нападению могут быть причастны русскоязычные хакеры.
2021-07-03T16:02:38+03:00
2021-07-03T16:02:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 03 июля 2021
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