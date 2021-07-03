Хакеры парализовали работу крупной сети супермаркетов в Швеции

Компания Coop была вынуждена приостановить работу примерно 800 магазинов. В ее руководстве объяснили, что атаке подвергся один из субподрядчиков, однако из-за этого не работают кассы в магазинах. Сама атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей. В частности, пострадала американская компания Kaseya. Как передает агентство Bloomberg, к нападению могут быть причастны русскоязычные хакеры.