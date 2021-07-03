Политик Григорий Явлинский впервые не пойдет на думские выборы

Федеральный список основанной им партии «Яблоко» возглавит нынешней председатель этой структуры Николай Рыбаков. В то же время Явлинский, как говорят его соратники, намерен участвовать в самой предвыборной кампании.

Выступая сегодня на предвыборном съезде, он сказал, что власть в России, по его мнению, всё больше концентрируется в одних руках, а политика становится всё менее человечной. Явлинский добавил, что настоящая борьба в современном мире идет за знания и умения людей, а воевать за территории, по мнению политика, давно стало бессмысленно.