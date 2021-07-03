Организаторы ралли «Шелковый путь» отменили этап в Монголии

Российский пройдет в полном объеме, как и запланирован, передает агентство РИА Новости. Ранее в штабе ралли по ситуации с коронавирусом рекомендовали отказаться от заезда в соседнем государстве из-за вспышки инфекции, а также бубонной чумы в Монголии. «Шелковый путь» проводится уже 12 лет.