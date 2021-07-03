Организаторы ралли «Шелковый путь» отменили этап в Монголии

Российский пройдет в полном объеме, как и запланирован, передает агентство РИА Новости. Ранее в штабе ралли по ситуации с коронавирусом рекомендовали отказаться от заезда в соседнем государстве из-за вспышки инфекции, а также бубонной чумы в Монголии. «Шелковый путь» проводится уже 12 лет.
2021-07-03T15:41:11+03:00
2021-07-03T15:41:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:41, 03 июля 2021
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