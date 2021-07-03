Жители столичного региона жалуются, что не могут получить коды для посещения кафе и ресторанов

Система не видит данных об их вакцинации или перенесенной болезни, пишет интернет-издание The Insider. Отдельные проблемы возникают у тех, кто привился за рубежом, в России их сертификаты не принимают. В техподдержке портала «Госуслуги» и mos.ru, поликлиниках и пунктах вакцинации, как жалуются сами москвичи и жители Подмосковья, помочь ничем не могут.