Потушен пожар на предприятии «Алтайский бройлер» в Бийске

На птицефабрике горел разделочный цех, частично обрушилась кровля. Как говорят в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило с опозданием, когда первые расчеты прибыли на место происшествия, огонь уже охватил здание. Общая площадь пожара составила почти 3 тысячи кв. метров. «Алтайский бройлер» является крупнейшим производителем мяса птицы в регионе и одним из крупнейших в Сибирском федеральном округе.