Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен оставляет руководство партией «Национальное объединение»

Съезд, который открывается сегодня в Перпиньяне, должен будет избрать нового главу. В то же время в руководстве партии пояснили, что это не уход в отставку, а стратегический шаг для подготовки к ожидающимся через год президентским выборам, пишет газета «КоммерсантЪ». Ле Пен работала председателем партии больше 10 лет. Не так давно ее сторонники потерпели поражение на региональных выборах. Победителями вышли правые «Республиканцы» и — в меньшей степени — левые социалисты.
2021-07-03T15:31:51+03:00
2021-07-03T15:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 03 июля 2021
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