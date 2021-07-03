Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен оставляет руководство партией «Национальное объединение»

Съезд, который открывается сегодня в Перпиньяне, должен будет избрать нового главу. В то же время в руководстве партии пояснили, что это не уход в отставку, а стратегический шаг для подготовки к ожидающимся через год президентским выборам, пишет газета «КоммерсантЪ». Ле Пен работала председателем партии больше 10 лет. Не так давно ее сторонники потерпели поражение на региональных выборах. Победителями вышли правые «Республиканцы» и — в меньшей степени — левые социалисты.