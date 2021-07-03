До 22 выросло число жертв обрушения многоквартирного дома во Флориде

В списке пропавших без вести остаются более 120, передает телеканал CNN. Поиск тел под завалами осложняется из-за приближения урагана. Оставшаяся часть дома остается нестабильной. Трагедия произошла больше недели назад в пригороде Майяами. Само здание было построено 40 лет назад. По предварительным данным, причиной обрушения могли быть подготовительные работы для реконструкции здания.
2021-07-03T15:31:21+03:00
2021-07-03T15:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 03 июля 2021
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