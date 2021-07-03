Новых санкций против России нет в проекте оборонного бюджета США на следующий год

В тексте указан лишь запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом», однако эта компания давно находится под американскими санкциями, пишет газета РБК. Пока что сам документ одобрен лишь одним из подкомитетов комитета по ассигнованиям палаты представителей. После 13 июля его планируют обсуждать в комитете по вооруженным силам палаты представителей, после чего вынесут на голосование. В последние годы, как напоминает издание, конгрессмены часто включали санкции против российского руководства и госкомпаний, а также бизнесменов, которых считали связанными с Кремлем, именно в оборонный бюджет.