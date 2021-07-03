Более 200 американских компаний пострадали от кибератаки группы хакеров, которая может быть связана с Россией.

Пострадавшие фирмы – клиенты IT-компании Кейси, которая разрабатывает программное обеспечение. Взломав ее систему безопасности , хакеры запустили вирус-вымогатель, который распространился по серверам, связанным с Кейси. Вымогатели требуют перевести на их счета 45 тысяч долларов в криптовалюте, угрожая опубликовать секретные документы. Клиентам уже посоветовали отключить серверы, чтобы не оказаться под ударом. Агентство по кибербезопасности США начало расследование. Эксперты Компании Хантресс лабс, которые первыми сообщили об атаке, полагают, что за ней стоит знаменитая группа Рэвил, которая считается связанной с Россией. Хакеры этого объединения обвиняются в частности в нашумевшем кибер-нападении на фирму-поставщика мяса и сети властей штата Техас.

Компания Кейси обслуживает около 10 тысяч фирм и количество пострадавших от преступников продолжает расти