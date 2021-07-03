СПбГУ не стал продлять договор с преподавателем, которую задерживали на акции в поддержку Алексея Навального

Санкт-Петербургский университет не стал продлять договор с преподавателем, которую задерживали на акции в поддержку Алексея Навального. Как написала сама Софья Ямпольская на своей странице в Facebook, руководство ее Восточного факультета пыталось всячески отстоять ее кандидатуру. Сама она уверена, что ректорат отказывается продлевать договор из-за того, что в январе ее задержали на несогласованной акции и позже выписали штраф.
2021-07-03T15:03:32+03:00
2021-07-03T15:03:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 03 июля 2021
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