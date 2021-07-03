Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский впервые не будет участвовать в думских выборах. В то же время он планирует принять активное участие в избирательной кампании, говорят в самой партии. Явлинский ранее всегда возглавлял общефедеральной список «Яблока» на парламентских выборах. Сегодня на предвыборном съезде он сказал, что нынешний председатель Николай Рыбаков может единолично возглавить общефедеральную часть списка партии.