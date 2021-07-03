Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский впервые не будет участвовать в думских выборах. В то же время он планирует принять активное участие в избирательной кампании, говорят в самой партии. Явлинский ранее всегда возглавлял общефедеральной список «Яблока» на парламентских выборах. Сегодня на предвыборном съезде он сказал, что нынешний председатель Николай Рыбаков может единолично возглавить общефедеральную часть списка партии.
2021-07-03T15:02:35+03:00
2021-07-03T15:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 03 июля 2021
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