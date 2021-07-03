Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности – в ней говорится об усиливающемся давлении Запада на Россию и попытках расколоть общество.

В новой стратегии нацбезопасности повторяется тезис о том, что западная либеральная модель в кризисе, ведущие экономики стагнируют, нестабильность нарастает. Запад, подчеркивается в документе, хочет сохранить свою гегемонию, поэтому недружественные страны усиливают давление на Москву по всем фронтам – формируют ее враждебный образ на мировой арене, искажают историю и роль России в ней, реабилитируют фашизм. Страну хотят изолировать, разрушить ее внутреннее единство, причем используют для этого имеющиеся социально-экономические проблемы. Деструктивные силы стремятся радикализировать протест, поддерживают маргинальные группы, пытаются обострить межнациональные конфликты, размывают традиционные ценности. Россию пытаются рассорить с ее союзниками. Нарастают и военные угрозы:

Появляется все новая военная инфраструктура НАТО вблизи российских границ, активизируется разведка, отрабатывается применение ядерного оружия. Противостоять этому всему Россия собирается, укрепляя сотрудничество с Китаем и Индией, производя вакцины, ограничивая использование доллара и отвечая на санкции

Предыдущая редакция стратегии национально безопасности была утверждена 31 декабря 2015 года.