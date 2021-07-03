Выпускникам одной из школ в Санкт-Петербурге выдали аттестаты с неверным кодом. В итоге они не смогли подать документы в вузы, пишет интернет-издание «Фонтанка». Код не совпадал с номером аттестата. В районной администрации проблему подтвердили. Там уже пообещали заменить документы. Приёмная кампания в вузы Петербурга продлится до 25 июля. В этом году аттестаты о среднем образовании впервые маркируют специальным кодом по требованию министерства просвещения. Такая мера, по замыслу чиновников, должна защитить документы об образовании от подделок.
2021-07-03T14:33:52+03:00
2021-07-03T14:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 03 июля 2021
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