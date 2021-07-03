В Мексиканском заливе потушили подводный пожар, который бушевал на нефтепроводе. Владелец пострадавшего объекта – мексиканская компания Pemex. Ее представители говорят, что никто не пострадал, причины ЧП выясняют. С огнем около пяти часов боролись три пожарных судна. По предварительным данным, перед началом пожара из трубопровода произошла утечка.
2021-07-03T14:33:25+03:00
2021-07-03T14:33:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865124-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 03 июля 2021
Загрузка комментариев...