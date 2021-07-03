В Мексиканском заливе потушили подводный пожар, который бушевал на нефтепроводе. Владелец пострадавшего объекта – мексиканская компания Pemex. Ее представители говорят, что никто не пострадал, причины ЧП выясняют. С огнем около пяти часов боролись три пожарных судна. По предварительным данным, перед началом пожара из трубопровода произошла утечка.