Полиция в Тамбовской области задержала подозреваемых в нападении на местного активиста. Роман Герасимов незадолго до инцидента записал обращение к президенту с просьбой остановить строительство мусорного полигона в регионе. Как сказали представители МВД, в преступлении подозревают троих жителей области. По версии следствия, они подстерегли активиста возле его дома, несколько раз ударили ножом и сбежали. В полиции добавляют, что нападавшие признали вину. Сам Герасимов связал нападение с обращением к президенту на «Прямую линию».