Европейский регулятор изучает российскую вакцину от коронавируса дольше, чем любую из одобренных. Вопрос в отношении препарата «Спутник V» Европейское агентство лекарственных средств рассматривает почти 4 месяца, пишет интернет-издание «Открытые медиа». До сих пор «антирекорд» по длительности рассмотрения досье принадлежал вакцине Vaxzevria от британско-шведской корпорации AstraZeneca. Рассмотрение российской заявки начиналось со скандала. Российский фонд прямых инвестиций утверждал, что подал заявку в январе. Однако две недели спустя в Брюсселе сказали, что заявки на регистрацию не получали.
2021-07-03T14:31:14+03:00
2021-07-03T14:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 03 июля 2021
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