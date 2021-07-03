Производство отечественных вакцин провозглашено одним из способов достижения экономической безопасности страны. Об этом говорится в новой версии Стратегии национальной безопасности России, которую утвердил сегодня президент. В документе также отмечается, что некие недоброжелатели используют трудности в стране для попыток расшатать обстановку. А государство оказалось под внешним давлением, которое призвано сдержать его развитие. Предыдущий вариант стратегии действовал почти 6 лет.
2021-07-03T14:30:48+03:00
2021-07-03T14:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 03 июля 2021
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