Производство отечественных вакцин провозглашено одним из способов достижения экономической безопасности страны. Об этом говорится в новой версии Стратегии национальной безопасности России, которую утвердил сегодня президент. В документе также отмечается, что некие недоброжелатели используют трудности в стране для попыток расшатать обстановку. А государство оказалось под внешним давлением, которое призвано сдержать его развитие. Предыдущий вариант стратегии действовал почти 6 лет.