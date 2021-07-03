Правящая партия Польши вице-премьера Ярослава Качиньского сегодня проведёт свой съезд. Одновременно о своём возвращении в политику намерен объявить бывший премьер страны Дональд Туск.

Оппозиция в Варшаве соберется на заседание национального совета Гражданской платформы — крупнейшей в Польше оппозиционной партии. Приедет и один из её основателей Дональд Туск, последние годы он занимался европейской политикой в Брюсселе. Бывший глава правительства Польши по его словам хочет вернуть страну на демократические рельсы и намерен сделать всё, чтобы основанная им партия Гражданская платформа не канула в лету. Её нынешний лидер Борис Будка осенью, скорее всего, подаст в отставку, пишет газета Выборча. Издание отмечает, что смена руководства в оппозиции может не пройти гладко, поскольку ряд ведущих политиков Гражданской платформы не поддерживает возвращение Туска. Спешку с его возвращением в политику связывают с тем, что сегодня свой съезд проводит правящая партия «Право и справедливость». На нём вице-премьера Ярослава Качиньского, как ожидается, снова изберут председателем. Качиньский, впрочем, недавно уверял, что этого не хочет, поскольку собирается завершить политическую карьеру и у него на примете есть несколько преемников, которые могут его заменить.

Очередные парламентские выборы в Польше пройдут в 2023 году, а президентские в 2025.