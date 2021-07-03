Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России. Предыдущая редакция действовала почти шесть лет. В новой версии, в частности, говорится, что одним из приоритетов становится кибербезопасность страны. Кроме того, в документе также упоминается необходимость повышения конкурентоспособности России и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, создании условий для экономического роста темпами выше мировых, передает агентство РИА Новости. Также одним из приоритетов объявлена защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.
2021-07-03T14:03:22+03:00
2021-07-03T14:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:03, 03 июля 2021
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