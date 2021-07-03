Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России. Предыдущая редакция действовала почти шесть лет. В новой версии, в частности, говорится, что одним из приоритетов становится кибербезопасность страны. Кроме того, в документе также упоминается необходимость повышения конкурентоспособности России и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, создании условий для экономического роста темпами выше мировых, передает агентство РИА Новости. Также одним из приоритетов объявлена защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.