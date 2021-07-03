Фуникулёр для перевозки автомобилей сорвался в горах Кабардино-Балкарии. Одна женщина погибла. Об этом сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Кантемир Беров.

Сейчас в ущелье Адыр-Суу работают десять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также семь работников пожарно-спасательной части №26. Специалисты МЧС выясняют все обстоятельства происшествия.

Фуникулер позволяет поднимать в горы автомобили и грузы. Как передает агентство ТАСС, платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.