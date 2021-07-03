Полиция арестовала восьмерых молодых людей за танцы на проезжей части в районе Патриарших прудов в Москве.



Девушки и юноши мешали проезду автомобилей, а просьбы полицейских игнорировали, то есть нарушали правила дорожного движения и общественный порядок, что и стало поводом для того, чтобы доставить их в участок. Газета Московский комсомолец со ссылкой на телеграм-каналы пишет, что даже в полиции молодежь не переставала плясать. Снятое видео немедленно расходилось по соцсетям. Причиной странного на первый взгляд поведения стало противостояние гостей района и жителей. Последние уже давно протестуют против не прекращающейся фиесты под окнами своих домов. Даже ночью в районе многолюдно и шумно и обладатели элитной недвижимости не могут в полной мере насладиться жизнью в уютных исторических кварталах. Полиция патрулирует Патриаршие пруды, ужесточены правила парковки, но гости считают, что имеют право гулять там, где они хотят.

Участникам акции грозит до 15 суток ареста.