Франция возобновляет совместные военные операции в Мали, говорят в министерстве вооруженных сил республики. Париж провел консультации с переходным правительством. Участие французских военных в совместных операциях в этой западноафриканской стране было приостановлено месяц назад. Причиной стал новый переворот в Мали. Правительство Мали проводит военные операции против боевиков террористических группировок.