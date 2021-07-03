Франция возобновляет совместные военные операции в Мали, говорят в министерстве вооруженных сил республики. Париж провел консультации с переходным правительством. Участие французских военных в совместных операциях в этой западноафриканской стране было приостановлено месяц назад. Причиной стал новый переворот в Мали. Правительство Мали проводит военные операции против боевиков террористических группировок.
2021-07-03T13:56:21+03:00
2021-07-03T13:56:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:56, 03 июля 2021
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