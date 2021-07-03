Военное командование США готовит план экстренной эвакуации сотрудников посольства в Афганистане. Он понадобится на случай агрессии со стороны радикальных исламистов, пишет газета The Wall Street Journal. Кроме дипломатов и военных, по словам источника издания, из страны могут быть эвакуированы и другие граждане США. Вашингтон сейчас выводит свои подразделения из Афганистана и планирует завершить этот процесс к 11 сентября. На фоне происходящего боевики террористической организации «Талибан», которая запрещена в России, начали захватывать контроль над провинциями, в том числе граничащими с Таджикистаном.