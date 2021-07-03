Власти Удмуртии заверяют, что ликвидировали последствия аварии в Ижевске, из-за которой произошел выброс хлора. К медикам с признаками отравления никто не обращался, добавили в администрации региона. Угрозы жизни и здоровья населению нет. Утечка хлора произошла накануне на одной из станций городского водоканала. Были эвакуированы персонал станции и люди из находящихся рядом парка и зоопарка.