Пожар вспыхнул на предприятии «Алтайский бройлер» в городе Бийске. Огонь охватил территорию площадью почти в 3 тысячи квадратных метров. В пострадавшем здании частично обрушилась кровля. Пострадавших в результате ЧП нет, говорят в местном управлении МЧС. Люди успели покинуть здание. По словам спасателей, телефонный звонок с сообщением о пожаре поступил слишком поздно.