Пожар вспыхнул на предприятии «Алтайский бройлер» в городе Бийске. Огонь охватил территорию площадью почти в 3 тысячи квадратных метров. В пострадавшем здании частично обрушилась кровля. Пострадавших в результате ЧП нет, говорят в местном управлении МЧС. Люди успели покинуть здание. По словам спасателей, телефонный звонок с сообщением о пожаре поступил слишком поздно.
2021-07-03T13:31:19+03:00
2021-07-03T13:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 03 июля 2021
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