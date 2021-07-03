Еще одна площадка для футбольных болельщиков открывается в Петербурге на время оставшихся матчей Чемпионата Европы

Еще одна площадка для футбольных болельщиков открывается в Санкт-Петербурге на время оставшихся матчей Чемпионата Европы. И она вызвала резко негативную реакцию руководства Эрмитажа.

Руководство Эрмитажа разместило резкую оценку действий организаторов чемпионата Европы по футболу на главной странице музейного портала в сообщении о дополнительных сложностях для посетителей. Действия УЕФА по созданию фан-зоны на главной площади Петербурга назвали давлением, обустройство площадки — оккупацией, а эффект от мероприятия — оскорбительным. В Эрмитаже отметили, что три года назад организаторы Чемпионата мира по футболу проявили интеллигентность, когда отказались от, цитирую, примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади, — к.ц. Также музейные сотрудники напомнили, что до сих пор испытывают стыд за каток, который устроили на этом месте более 10 лет назад. Тем временем петербуржцы в соцсетях обратили внимание, что эстетическому духу и традициям Эрмитажа не соответствует также и публикация на официальном портале музея новостей об эрмитажном коте, который, якобы, предсказывал исход игр европейского первенства.

В самой северной столице накануне прошел последний из запланированных матчей чемпионата. Испания одержала верх над сборной Швейцарии в серии послематчевых пенальти и вышла в полуфинал.