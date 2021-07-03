В Башкирии, несмотря на пандемию коронавируса, стартует Всемирная Фольклориада. В фестивале могут принять участие представители почти четырех десятков стран.

Подготовка к международному фестивалю велась на протяжении 2-х лет, а само мероприятие должно было состояться еще в прошлом году, но было отложено из-за пандемии. В 2021-м несмотря на рост заболеваемости COVID-19 власти решили Фольклориаду не отменять.

Такое решение вызвало неоднозначную реакцию общественности, в частности уфимские активисты из движения «СтопБашРТС» обратились в Роспотребнадзор, прокуратуру и приемную президента России с требованием «предотвратить нарушение» режима повышенной готовности, который был установлен самими республиканскими властями. Как рассказал «Эху» активист Иван Апаев, администрация президента передала письмо аппарату главы Башкирии, откуда, в свою очередь, его перенаправили в министерство культуры. Ответ оттуда так и не пришел.

Между тем, по словам главного государственного санитарного врача региона Анны Казак, для Всемирной Фольклориады было сделано исключение. Она считает, что при организации международных мероприятий следить за соблюдением противоэпидемических правил легче, нежели в случае местных.

С 12 июля, на следующий день после окончания фестиваля, власти Башкирии собираются ужесточить ограничения против коронавируса. Между тем, как пишут интернет-издания Уфа.Live и Уфа1, из-за критики фестиваля была уволена член т.н. молодежного правительства Башкирии, которая отвечала за информационное сопровождение Фольклориады, Эльнара Бадалова. Это произошло после того, как в ее семье заболел коронавирусом родственники девушка сравнила фестиваль с пиром во время чумы.