Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину снова задержали – на следующий день после того, как она освободилась после 15 суток ареста.

Веронику Никульшину и ее друга художника Романа Дурова задержали накануне вечером вблизи подмосковного Солнечногорска, куда активистка поехала отдохнуть после двух недель в спецприемнике. К Никульшиной подошли 8 полицейских и попросили проехать с ними в отдел, обосновав это тем, что у девушки якобы что-то не в порядке с документами, рассказал изданию «Открытые медиа» адвокат Мансур Гильманов. В протоколе задержания сама Никульшина рассказала, что силовики ворвались на загородный участок, выбили дверь калитки, без каких-либо требований и предупреждений, отобрали телефоны, Дурова повалили на землю, а активистку толкнули и прижали к кузову машины. Задержанных доставили в ОВД «Дорогомилово» и уже там на них составили протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Адвокатов к Никульшиной и Дурову пустили только после двух ночи. Сегодня, сообщили в ОВД, должен состояться суд.

Это уже четвертое задержание Никульшиной за последние два месяца. Ранее 15 суток активистка получила по статье о неподчинении требованию сотрудника полиции. Сейчас под арестом находятся почти все участники Pussy Riot.