В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Прирост заразившихся достиг значений середины января, в то же время число умерших за день вновь находится на максимуме с начала эпидемии.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 24,5 тысячи человек – таковы данные оперативного штаба. Во всех трех регионах-лидерах по заболеваемости наблюдается рост числа новых случаев. В Москве их за день почти 7,5 тысяч, в Подмосковье – более 2,5 тысяч. В Санкт-Петербурге же неуклонный рост идет уже почти три недели: за это время суточный прирост заболевших коронавирусом в городе вырос вдвое и на этот раз составил свыше 1700 человек. Следом идут Нижегородская и Воронежская области, Бурятия, Брянская область, Забайкальский край и Крым.

Умерли от коронавируса за сутки по всей стране почти 700 человек – это новый максимум за все время эпидемии, а сам показатель неуклонно растет почти всю неделю. Лидерами по суточной смертности остаются Москва и Санкт-Петербург: в каждом из этих городов за минувшие сутки скончалось около 110 человек. Выздоровели, в свою очередь, по всей стране за день почти 18 тысяч человек.

На Россию на протяжении последних дней приходится около двух третей умерших от коронавируса во всех государствах Европы. При этом по суточному приросту заболевших страна находится на втором месте, уступая Великобритании.

Еще один российский регион ужесточает ограничения из-за коронавируса. В Иркутской области ближайшие две недели не будут работать компании сферы развлечений и отдыха. В санатории, дома отдыха, турбазы, спортзалы и даже кинотеатры пустят только тех, кто привился от коронавируса. Отменены ряд массовых мероприятий. Ранее ограничения, в первую очередь в сфере общепита, ужесточили Москва и Подмосковье, Бурятия ввела строгий карантин, в Краснодарском крае теперь пускают в гостиницы и дома отдыха только по справке о вакцинации, перенесенном из-за коронавируса заболевании, или по отрицательному тесту. С августа будут пускать только вакцинированных и переболевших. Те россияне, кто планирует отпуск в Краснодарском крае, могут сделать прививку прямо на курорте, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что некоторым категориям жителей Кубани в свою очередь придется также сделать прививки от коронавируса.

Вакцинация не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, признают в Минздраве России. В методических рекомендациях ведомства говорится, что вакцина защищает человека от серьезного заболевания и смерти. Авторы документа призывают соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски. С их позицией согласен директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

Россияне не спешат прививаться в том числе из-за недоверия к власти, уверен оппозиционный политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

По словам Явлинского, в странах, где есть контакт между властью и гражданами, вакцинированы более половины населения.