На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся последние полуфиналисты. Завершающие период четвертьфинальные матчи пройдут в Риме и Баку. Сборная Англии сыграет с украинцами, а команда Дании встретится с чехами. Накануне в полуфинал вышли команды Испании и Италии. Полуфинальные игры пройдут на следующей неделе, завершится чемпиона финалом в Лондоне в следующее воскресенье.