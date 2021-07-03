На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся последние полуфиналисты. Завершающие период четвертьфинальные матчи пройдут в Риме и Баку. Сборная Англии сыграет с украинцами, а команда Дании встретится с чехами. Накануне в полуфинал вышли команды Испании и Италии. Полуфинальные игры пройдут на следующей неделе, завершится чемпиона финалом в Лондоне в следующее воскресенье.
2021-07-03T12:33:12+03:00
2021-07-03T12:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 03 июля 2021
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