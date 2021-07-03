Крупнейший в Европе гей-парад должен пройти сегодня в Мадриде. Из-за эпидемии коронавируса на мероприятии приняты дополнительные меры. В этом году ожидается гораздо меньше иностранных зрителей и гостей. На параде не предполагается сцен и передвижных платформ, участников просят не забывать про маски, а также соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности. По словам самих организаторов, мероприятие призвано объединять людей, его проводят как праздник равенства.