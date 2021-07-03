Литовские пограничники за сутки задержали более ста нелегалов на границе с Белоруссией. В одном случае сотрудникам ведомства пришлось применить слезоточивый газ и сделать предупредительные выстрелы из табельного оружия, говорят в Управлении пограничной безопасности республики. Среди задержанных – граждане разных стран. В ведомстве отмечают, что нелегалы пытаются пересечь границу в том числе в тех местах, которых они раньше избегали.

Ранее Вильнюс объявил режим чрезвычайного положения в связи с притоком большого количества нелегальных мигрантов из Белоруссии. Официальный Минск после ввода новых санкций объявил, что не будет больше контролировать поток нелегальной миграции в Европу.