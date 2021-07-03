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12:31, 03 июля 2021

Мэра подмосковной Лобни Евгения Смышляева задержали накануне поздно вечером

Мэра подмосковной Лобни Евгения Смышляева задержали накануне поздно вечером. Его, по словам источника агентства ТАСС, допросили в рамках расследования дела о злоупотреблении, превышении полномочий, коммерческом подкупе и коррупции. 37-летний руководитель города возглавляет Лобню почти 4 года, до этого он был главой городской администрации. Не так давно Смышляева оштрафовали по требованию антимонопольной службы за нарушения при строительстве многоквартирных домов. Меру пресечения ему пока не выбрали.


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