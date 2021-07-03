Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил властям Бурятии приостановить работу федеральных торговых сетей. Строгий карантин в республике продлится ближайшую неделю. По словам руководства республики, в Бурятии складывается сложная ситуация. С июня здесь введен т.н. режим нерабочих дней. Магазины, кроме тех, в которых продают товары первой необходимости, закрыты. Не работают театры и кинотеатры, парки, скверы и общественные зоны, бассейны. Введены ограничения для предприятий общепита. Учреждения дополнительного образования перевели на дистанционный режим.