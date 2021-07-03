Оползень сошел в городе Атами, в центральной части Японии. Он снес несколько домов, повредил городскую инфраструктуру. Без вести пропали два десятка человек. Спасатели обнаружили тела двух погибших. В центральных и восточных регионах страны уже несколько дней идут сильные дожди. Местные власти запросили помощь военных.