Оползень сошел в городе Атами, в центральной части Японии. Он снес несколько домов, повредил городскую инфраструктуру. Без вести пропали два десятка человек. Спасатели обнаружили тела двух погибших. В центральных и восточных регионах страны уже несколько дней идут сильные дожди. Местные власти запросили помощь военных.
2021-07-03T12:31:06+03:00
2021-07-03T12:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 03 июля 2021
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