Карантин сегодня завершается у олимпийской сборной из Уганды, которая приехала на игры в Токио.

При проверке на въезде в Японию у трех из девяти членов сборной Уганды пришли положительные ПЦР-тесты на коронавирус. У одного их них был обнаружен штамм «дельта», который считается очень заразным. Это произошло несмотря на то, что члены команды Уганды перед отъездом на Олимпиаду в Токио были привиты двумя дозами вакцины AstraZeneca. Течение болезни у заразившихся спортсменов проходило без симптомов, но они контактировали с другими членами своей команды, поэтому всех посадили на карантин. Ограничительные меры заключались в запрете покидать отель и общаться с другими людьми. Кроме того, спортсменов обязали проходить ежедневное тестирование. Все члены олимпийских сборных при въезде в Японию должны предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус.

В Японии в преддверии Олимпиады в Токио серьезно ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.