Власти Нью-Йорка перенесут монумент борцам с пандемией. Против памятника выступали жители района Бэттери-Парк-Сити. О новом месте для скульптурной композиции власти пока не говорят. Первоначально для монумента «Круг героев» была выбрана площадка, которая служила местом семейного отдыха и пикников с детьми. Памятник хотят поставить в честь сотрудников экстренных служб, рисковавших жизнями во время пандемии коронавируса. Его открытие планировалось к началу сентября.
2021-07-03T12:03:49+03:00
2021-07-03T12:03:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 03 июля 2021
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