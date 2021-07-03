Власти Нью-Йорка перенесут монумент борцам с пандемией. Против памятника выступали жители района Бэттери-Парк-Сити. О новом месте для скульптурной композиции власти пока не говорят. Первоначально для монумента «Круг героев» была выбрана площадка, которая служила местом семейного отдыха и пикников с детьми. Памятник хотят поставить в честь сотрудников экстренных служб, рисковавших жизнями во время пандемии коронавируса. Его открытие планировалось к началу сентября.