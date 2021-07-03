Уровень поддержки «Единой России», согласно опросу ВЦИОМ, вновь опустился ниже 30%. Он достиг минимума более чем за два месяца.

Рейтинг правящей партии, до этого три недели показывавший стабильные показатели, на этот раз снизился почти на 2 процентных пункта. Опрос, проведенный на прошлой неделе, показал поддержку «единороссов» на уровне немногим более 28,5%. У двух других парламентских партий рейтинги, напротив немного подросли. В частности, поддержка КПРФ, по данным ВЦИОМ, выросла на 2 п.п. и составляет почти 14%. ЛДПР, в свою очередь, поддерживает каждый десятый опрошенный.

Еще одна думская партия – «Справедливая Россия – За правду» — демонстрирует небольшое снижение рейтинга, он держится на уровне 7%. Остальные непарламентские партии поддерживают около 13,5% – в опросе ВЦИОМ, правда конкретные политические силы в этой группе не указываются. Вместе с тем еще четверть опрошенных не выбрала ни одну из партий. Само исследование проводилось на фоне избирательной кампании в Госдуму. Парламентские выборы намечены на 19 сентября.

Помимо партийных рейтингов в опросе ВЦИОМ указаны и показатели одобрения политиков. Президенту Владимиру Путину, согласно исследованию, доверяют примерно 64,5% опрошенных, а не доверяет почти каждый третий.